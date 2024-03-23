الاتحاد المصري يكشف طبيعة إصابة إمام عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم خط وسط منتخب "الفراعنة" إمام عاشور خلال لقاء نيوزيلندا أمس الجمعة في افتتاح بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا".

وقال الاتحاد المصري في بيان: "أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".

وتابع: "اللاعب سيستكمل الأشعة الطبية يوم السبت، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه".

وأتم البيان: "تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي (حيث يلعب إمام عاشور)".

وكان عاشور تعرض لإصابة قوية في مباراة مصر ونيوزيلندا بعدما تدخل عليه أحد مدافعي الفريق المنافس بقوة.

واضطر مدرب منتخب مصر، حسام حسن، لاستبدال عاشور في الدقيقة 25 وأشرك حمدي فتحي بدلا منه.

تأثر وبكاء إمام عاشور بعد إصابته في مباراة مصر ونيوزيلاندا#كأس_عاصمة_مصرpic.twitter.com/bYZMkbY4xs — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وكان عاشور وراء ركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب مصر وترجمها مصطفى محمد إلى هدف ليمنح بلاده الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد.

حكم المباراة يعود للـ VAR ويحتسب ركلة جزاء لمنتخبنا.. وينجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول في شباك نيوزيلاندا ⚽💥#كأس_عاصمة_مصرpic.twitter.com/D1TztLDs8Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

وينتظر منتخب مصر في نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" المقرر الثلاثاء المقبل، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم السبت بين تونس وكرواتيا.

المصدر: الاتحاد المصري