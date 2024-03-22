الحكم بالسجن على مالك نادي أنجيه الفرنسي سعيد شعبان بتهمة التحرش الجنسي

حكم على مالك نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم ورئيسه السابق سعيد شعبان بالسجن لمدة عامين، بينهما عام مع وقف التنفيذ، وذلك لتحرشه جنسيا بست موظفات.

وجرت محاكمة مالك النادي الذي يلعب حاليا في الدرجة الفرنسية الثانية، في غرب فرنسا بتهمة التحرش الجنسي "الذي ارتكبه شخص يستغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه".

واستفاد شعبان الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية البالغ من العمر 59 عاما والذي نفى الاتهامات، من "قرينة البراءة" في ما يتعلق بقضية سابعة لعدم وجود أدلة كافية لتجريمه.

وقال محامو شعبان إنهم سيستأنفون الحكم.

وطالب الادعاء بسجن شعبان ثلاثة أعوام، إحداها مع وقف التنفيذ، بسبب السلوك "غير المقبول" الذي تحملته النساء على مر السنين.

وفتح التحقيق بحق شعبان لأول مرة في يناير 2020 بعدما تقدمت موظفة بشكوى تحرش بعد العودة من رحلة عمل إلى مدريد.

ثم تقدمت ست سيدات أخريات بشكاوى عن حوادث تحرش امتدت من 2014 حتى 2019.

وكان شعبان خلف نهضة أنجيه التي أوصلته للعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية عام 2015 بعد غياب عنها لمدة عقدين من الزمن.

ويصف شعبان نفسه بأنه رجل "بدأ من لا شيء" وصاحب عمل "متطلب" و"جازم" لكن لم يكن لديه أبدا علاقة "مهيمنة" مع موظفيه.

وهبط أنجيه الذي استحوذ عليه شعبان في عام 2011، إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2022-2023، وسلم رئاسة النادي لابنه رومان في مارس 2023.

وسيحاكم شعبان في قضية أخرى اعتبارا من الاثنين المقبل في باريس، تتعلق بتهمة ممارسة عمل وكيل رياضي بشكل غير قانوني وتبييض الأموال كجزء من عصابة منظمة، وذلك إلى جانب أربعة متهمين آخرين. وينفي الجميع هذه الاتهامات.

المصدر: أ ف ب