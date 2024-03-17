طلب استثنائي من الهلال السعودي بسبب دوري أبطال آسيا

تقدم مسؤولو نادي الهلال السعودي بطلب استثنائي لرابطة دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، حول مباريات الفريق المقبلة في المسابقة المحلية.

وبلغ نادي الهلال الدور نصف النهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي، على حساب مواطنه الاتحاد بفوزه عليه ذهابا وغياب، وبنتيجة واحدة (4-0)، ليضرب ضرب موعدا مع العين الإماراتي الذي أقصى النصر السعودي بركلات الترجيح.

ويواجه الهلال في الفترة المقبلة جدولا مدججا بالمباريات بعد العودة من عطلة مارس الدولية لعام 2024، ستشهد مواجهات على صعيد بطولات عديدة محليا وقاريا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها، أن الهلال تقدم بخطاب رسمي للجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين من أجل تعديل مواعيد بعض المباريات.

ويأتي ذلك بسبب تضارب مواعيد مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا مع بعض المباريات في بطولة الدوري المحلي.

وطلب الهلال بمراعاة عدم ضغط المباريات خاصة في ظل كونه الممثل الوحيد للسعودية خلال الوقت الراهن في دوري أبطال آسيا.

سيخوض الهلال 3 مباريات في غضون أسبوع واحد فقط، بعد عطلة مارس الحالي، أمام فرق الشباب والأخدود والخليج.

وسيستهل "الزعيم" مشواره ضد "الليوث" في 30 مارس، ثم يلاقي الأخدود والخليج يومي 2 و5 أبريل، ضمن الجولات من 25 إلى 27 من دوري "روشن" للمحترفين.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وبعد 3 أيام من لقاء الخليج، سيلعب الهلال في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر السعودي ضد جاره النصر في "ديربي" العاصمة الرياض، في البطولة التي ستقام بدولة الإمارات.

وحال تأهل الهلال إلى النهائي، فإنه سيلعب ضد الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة، يوم 11 أبريل المقبل.

وسيكون الهلال بعد ذلك على موعد مع لقاء العين المرتقب في ذهاب نصف النهائي الآسيوي يوم 16 أبريل، ويلتقي بعدها بـ3 أيام مع الأهلي في كلاسيكو بمدينة جدة، قبل أن يستضيف يوم 23 من الشهر المقبل، نظيره الإماراتي في إياب المربع الذهبي القاري.

يذكر أن الهلال اقترب كثيرا من حسم لقب الدوري السعودي هذا الموسم، بعد أن وسع الفارق بينه وبين وصيفه النصر إلى 12 نقطة كاملة قبل 10 جولات فقط من النهاية.

المصدر: وسائل إعلام