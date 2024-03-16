كريستيانو رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بالدوري السعودي (فيديو)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر للرجال، على تهنئة الفريق "العالمي" للسيدات، بفوزه بلقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم لهذا الموسم (2023-2024).

وتوج نادي النصر "العالمي" بلقب بطل دوري السيدات للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

النصر 4️⃣➖2️⃣ الهلال



أبـطـال الدوري 🏆



🔵🟡 سيدات النصر يحسمن لقب #الدوري_الممتاز_للسيدات للسنة الثانية على التوالي#SSCpic.twitter.com/7Phl0u0NEC — SSC (@ssc_sports) March 15, 2024

وأعاد رونالدو نشر تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، من إعلان فوز فريق النصر بلقب دوري السيدات، وعلق قائلا: "تهانينا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسبق أن هنأ النجم البرتغالي المخضرم (39 عاما) فريق البراعم تحت 13 عاما عقب حصده لقب الدوري، والذي يلعب في صفوفه نجله كريستيانو جونيور.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد الفريق "العالمي" للرجال، للفوز على مضيفه الأهلي، بتسجيله هدف الفوز الوحيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

المصدر: "@Cristiano"