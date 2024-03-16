بنزيما يتعرض لانتكاسة مفاجئة

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة لانتكاسة مفاجئة قبل مواجهة مضيفه الفتح مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويعاني بنزيما من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 4 مباريات لفريقه بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بنزيما شارك لمدة 5 دقائق فقط في التدريبات الجماعية الأخيرة الخاصة بالاتحاد، قبل أن يغادر سريعا.

وأوضحت أن "النجم الفرنسي عانى من نفس الآلام التي ضربته في منطقة أسفل الظهر، ليغادر المران سريعا من أجل تلقي العلاج".

وقرر الجهاز الطبي لفريق الاتحاد خضوع اللاعب لعدة جلسات تأهيلية جديدة على موضع الإصابة، وهو السبب وراء استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الفتح.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، خلف الأهلي الثالث بفارق 7 نقاط.

بينما يشغل نادي الفتح المركز التاسع على سلم الترتيب، برصيد 31 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام