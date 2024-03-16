بعد رشقه الماء.. قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي حول الشكوى ضد مالكوم (فيديو)

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الشكوى المقدمة من نادي الرياض ولاعبه محمد الشويرخ ضد اللاعب البرازيلي مالكوم، مهاجم نادي الهلال.

ورفع نادي الرياض شكوى ضد مالكوم، بعد أن قام برشق محمد الشويرخ، بالماء خلال المباراة بين الهلال والرياض (3-1)، التي جمعتهما يوم 8 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

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مالكوم ولاعب الرياض ! pic.twitter.com/mIbxupTCwv — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 8, 2024

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وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان لها، أنه بعد استكمال نادي الرياض للإجراءات الشكلية قامت بمخاطبة مالكوم فيليب لاعب الهلال للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة ضده، ومخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم للإفادة حيال الواقعة محل الشكوى.

وأشارت اللجنة: "وبناء على ذلك قررت اللجنة قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية، والقرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144".

وكان البرازيلي مالكوم (27 عاماً) قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق زينيت بطرسبورغ الروسي، ومنذ ذلك الحين شارك في 35 مباراة بالقميص "الأزرق"، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام