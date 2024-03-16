بعد الحركة "المشينة" ضد جماهير الشباب.. تصرف رونالدو مع جماهير الأهلي (فيديو)

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بتحية جماهير الأهلي قبيل بدء اللقاء بين الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة 24 بدوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، بتحية جماهير الأهلي قبيل بدء المباراة يقين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وظهر كريستيانو رونالدو في مقطع فيديو، وهو يدخل أرض ملعب "الجوهرة المشعة" لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق صافرة البداية، وقد نال التحية من جماهير الفريق المنافس المتواجدة في المدرجات.

وتبادل النجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 39 عاما، التحية مع جماهير نادي الأهلي، وصفق لهم.

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الأسطورة كريستيانو رونالدو يقوم بتحية جماهير الأهلي وجماهير الأهلي تبادله التحية👏💛pic.twitter.com/lpkGSpQTA0 — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) March 15, 2024

كما صفقت جماهير الأهلي "الراقي" لرونالدو لـ"صاروخ ماديرا" عند احتفاله بهدف المباراة الوحيد، رغم تسجيله في مرمى أصحاب الأرض.

وقاد رونالدو فريقه النصر "العالمي" إلى الفوز على مضيفه الأهلي، بهدف سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري "روشن" هذا الموسم برصيد 23 هدفا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال سعودي، على خلفية احتفاله بفوز "العالمي" على مضيفه الشباب (3-2)، يوم الأحد 25 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري "روشن" للمحترفين، بحركة غير أخلاقية أمام أصحاب الأرض.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يبث في النقل المباشر للمواجهة، يظهر فيه رونالدو، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بـ"القذرة" والخارجة عن الآداب العامة تجاه جماهير الشباب، بعد تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

المصدر: منصات التواصل