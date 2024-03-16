عرض سعودي "سخي" لضم نجم برشلونة

أفاد تقرير صحفي، بأن نادي برشلونة تلقى عرضا جديدا مغريا من رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، لضم اللاعب البرازيلي رافينيا، جناح الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة تلقى عرضا الأسبوع الماضي لضم رافينيا في الموسم المقبل مقابل 80 مليون يورو.

❗️Saudi Arabian clubs have made an offer of more than €80m for Raphinha.



— @sportpic.twitter.com/dEhajOlimt — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 16, 2024

ولم يرد برشلونة حتى الآن على العرض السعودي لضم اللاعب نظرا لوجود الفريق في منتصف فترة مهمة من فترات الموسم.

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وكان اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا من الدوري السعودي قبل بداية الموسم، لكن برشلونة رفض رحيله.

وأشارت "سبورت" إلى أن برشلونة سيضطر إلى التخلص من بعض اللاعبين بعد نهاية الموسم للسيطرة على موارده المالية والالتزام بشروط اللعب المالي النظيف.

في المقابل، لا يزال اللاعب ملتزما بالبقاء في برشلونة، النادي الذي كان يحلم بالتواجد فيه منذ أن كان طفلا، بحسب تصريحاته.

وانضم رافينيا إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الماضي، قادما من نادي ليدز يونايتد مقابل 57 مليون يورو.

وشارك الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 27 عاما، في 27 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، سجل فيها خمسة أهداف وصنع 9 أخرى.

المصدر: وسائل إعلام