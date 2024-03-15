رونالدو ورياض محرز وجها لوجه.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يخوض نادي النصر "الجريح" مباراة هامة ضد مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الأرجنتيني فاكوندو تيلو صفارة بداية هذه المباراة، في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وسيبدأ الألماني ماتياس يايسله (35 عاما)، المدير الفني لنادي أهلي جدة، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "العالمي":

بينما اختار البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأهلي:

26- دافيد أوسبينا

15- أليكس تيليس

27- أيميريك لابورت

78- علي لاجامي

23- أيمن يحيى

17- عبد الله الخيبري

77- مارسيلو بروزوفيتش

25- أوتافيو مونتيرو

29- عبد الرحمن غريب

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

ويحتل نادي النصر مركز الوصافة في دوري "روشن" برصيد 53 نقطة، حصدها في 23 مباراة، محققا 17 فوزا مقابل تعادلين وأربع هزائم.

بينما يشغل فريق الأهلي المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 47 نقطة، حصدها من 14 فوزا و5 تعادلات، مقابل 4 هزائم أيضا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر:

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC" الحقوق الحصرية، لنقل مباريات دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة ألأهلي والنصر، هي قناة “SSC Sports HD 1”، و" SSC SPORTS HD 5".

المصدر: RT