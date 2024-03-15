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شاهد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي

الرياضة

شاهد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي
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خرج نادي النصر بفوز ثمين من ملعب مضيفه الأهلي (1-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويدين فريق النصر "العالمي" بالفضل في انتصاره لقائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء، في الدقيقة 68 من زمن اللقاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

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ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في دوري "روشن"، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين المتصدر نادي الهلال، قبل مباراته أمام ضيفه ضمك مساء غد السبت.

بينما تعرض فريق الأهلي لأول هزيمة على أرضه في الموسم الحالي، ليتوقف رصيده عند 47 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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