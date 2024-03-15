بطريقة واحدة.. علي البليهي يكشف كيف استفز رونالدو وميسي

كشف مدافع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، علي البليهي، كواليس مشادته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر.

وسبق أن دخل البليهي في مشادة قوية مع ميسي خلال مواجهة الأرجنتين والسعودية (1-2) ضمن الجولة الأولى من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

كما اشتبك البليهي مع رونالدو خلال عدة مناسبات بعد انضمام الأخير إلى صفوف نادي النصر بداية منذ يناير 2023.

وعن هذا الأمر، قال البليهي في تصريحات عبر برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" الذي يعرض عبر شبكة قنوات "إم بي سي": "بالتأكيد مواجهة رونالدو وميسي صعبة للغاية، لكنني أجيد التعامل معهما".

وأضاف: "عندما أواجه رونالدو أقول له إن ميسي هو الأفضل والعكس صحيح أثناء اللعب ضد أسطورة الأرجنتين".

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وتطرق للحديث عن المهاجم الأفضل في الدوري السعودي، وقال البليهي: "أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد هو الأفضل".

واختتم: "هو أفضل من كريم بنزيما لاعب الاتحاد، وأندرسون تاليسكا نجم النصر".

والملفت ان على البليهي دخل في شجار مع عبد الرزاق حمد الله بالذات خلال المباراة التي جمعت الاتحاد وضيفه الهلال (0-2) مساء الثلاثاء الماضي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتسبب في طرد المهاجم المغربي.

وتعرض عبد الرزاق حمد الله لتدخل قوي من الخلف من قبل علي البليهي، ليدخل المهاجم المغربي في شجار حاد معه ومع لاعبين آخرين من فريق "الزعيم"، ليشهر حكم الساحة الصيني ما نينغ البطاقة الحمراء في وجه حمد الله قبل دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

المصدر: وسائل إعلام