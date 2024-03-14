ميلان يجدد فوزه على سلافيا براغ ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

أكد فريق ميلان الإيطالي علو كعبه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، إثر فوزه عليه في عقر داره (3-1) مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب لدور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الإيطالي كل من لاعب خط الوسط الأمريكي كريستيان بوليسيتش، ولاعب خط الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، والمهاجم البرتغالي رفائيل لياو، في الدقائق (33، 36، 45) على الترتيب.

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بينما سجل لاعب خط الوسط التشيكي ماتي يوراسيك، هدف فريقه الوحيد، بحلول الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 بعد طرد لاعب خط الوسط توماش غوليش.

وحجز فريق ميلان مقعدا له في الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بتفوقه على منافسه سلافيا براغ (7-3)، وذلك بعدما كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز "الروسونيري" بأربعة أهداف مقابل هدفين، يوم الخميس الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

المصدر: RT