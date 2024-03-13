السعودية تستهدف رباعي ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية أن السعودية تستهدف ضم عدد من لاعبي ريال مدريد الإسباني لدوريها، الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي السعودية يرصدون عددا من لاعبي ريال مدريد الذين يمكن التوقيع معهم مثل فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد لم يتمكن من إزالة الغموض الذي يحيط بلاعبيه المذكورين سلفا مع وجود 2 منهم في الموسم الأخير من عقديهما وهما لوكا مودريتش، ناتشو فيرنانديز.

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وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد لم يكن مثل بعض الأندية التي سافرت إلى السعودية لعرض لاعبيهم للبيع على الفرق السعودية، لكن من الصعب بالنسبة لعدد من اللاعبين رفض المبالغ المادية الطائلة التي تقدمها الأندية في دوري روشن، رغم رفض مودريتش نفسه ذلك الأمر الصيف الماضي.

وذكر التقرير أن رحيل ميندي عن ريال مدريد غير مستبعد، خاصة بعد رفض تجديد عقده ومع اقتراب وصول الكندي ألفونسو ديفيز إلى الفريق الإسباني.

ونجح دوري روشن السعودي في استقطاب العديد من النجوم الكبار في الدوريات الأوروبية خاصة في سوق الانتقالات الصيف الماضي.

ورحل الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد نهاية عقده الصيف الماضي، لينتقل إلى اتحاد جدة.

المصدر: 365scores