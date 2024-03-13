طلب "أخير" من مبابي قبل التوقيع مع ريال مدريد

بات أمر تعاقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد مفروغا منه، بعد أن أبلغ اللاعب إدارة ناديه باريس سان جيرمان برغبته في الانتقال.

وأبلغ المهاجم شخصيا جميع من في النادي الفرنسي بأنه لن يجدد هذه المرة وسيحزم حقائبه بمجرد انتهاء الموسم وأدرك المدرب لويس إنريكي الأمر وتمنى للاعبه التوفيق في المستقبل.

لكن بقي عن موعد الإعلان عن الصفقة ومتى سنرى مبابي لأول مرة بالقميص الأبيض.

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وبحسب الصحفي خواكين ماروتو، فإن مبابي لديه تفضيل واضح بشأن التواريخ، حيث طلب من ريال مدريد أن يتم تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية 2024 هذا الصيف.

ويريد المهاجم أن يذهب للمشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة القارية وهو هادئ، مع التركيز الكامل على ما يمكن تقديمه وأيضا لتجنب أسئلة الصحافة العديدة المتوقعة خلال معسكر المنتخب.

وأما بالنسبة للرقم الذي سوف يرتديه مبابي في ريال مدريد، فرغم وجود الكثير من التكهنات حول الرقم 10 الذي يرتديه حاليا لوكا مودريتش، فيبدو بأن الفرنسي سيرتدي الرقم 9 الذي تركه كريم بنزيما شاغرا بعد رحيله عن الفريق المدريدي.

المصدر: "وسائل إعلام"