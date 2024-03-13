ماتيتسين يعلق على احتمالات مقاطعة روسيا لأولمبياد 2024

علق وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين على احتمال مقاطعة روسيا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الوزير الروسي: "لا ينبغي لنا أن نبتعد أو ننغلق على أنفسنا أو نقاطع هذه الحركة".

مضيفا: "يجب أن نحافظ على إمكانية المشاركة قدر الإمكان والمنافسة".

وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بمشاركة الروس في الألعاب سيتم اتخاذها بشكل منفصل لكل رياضة.

Sputnik

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وفي وقت سابق، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الروسية بصياغة مقترحات لأداء الرياضيين الروس في باريس، وأكد على ضرورة تحديد شروط المشاركة في البطولة لكل اتحاد رياضي.

وسيتمكن الروس والبيلاروس من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 كرياضيين محايدين بشكل فردي بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية.

ومع ذلك، فإن الرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات مع القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، سيغيبون عن البطولة، بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك ممثلون للرياضات الجماعية في باريس.

المصدر: RT