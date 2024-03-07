اللجنة الأولمبية الدولية تعلق على مشاركة الروس في حفل افتتاح أولمبياد 2024

ردت اللجنة الأولمبية الدولية على سؤال حول مشاركة الرياضيين الروس في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: "سيتم الإعلان عن ذلك قريبا".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة التنفيذية للمنظمة في مدينة لوزان السويسرية في الفترة من 19 إلى 21 مارس.

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وفي وقت سابق، منعت اللجنة البارالمبية الدولية، روسيا وبيلاروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، كما علقت عضوية اللجنتين لكلا البلدين، لكن سمح للرياضيين بالمنافسة تحت علم محايد وبشروط صارمة.

كما قالت اللجنة البارالمبية الروسية، إن الروس والبيلاروس سيغيبون عن حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس بقرار من اللجنة البارالمبية الدولية.

وفي ديسمبر 2023، قررت اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس تحت راية محايدة.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في ألعاب 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: RT