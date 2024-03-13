من تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

يسدل مساء اليوم الأربعاء، الستار على منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024، حيث تتنافس 4 أندية على بطاقتي التأهل المتبقيتين للدور ربع النهائي.

العديد من الفرق تأهلت إلى هذا الدور وعلى رأسها الغائبون منذ فترة برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجا بالبطولة ريال مدريد.

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الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

بايرن ميونخ- باريس سان جيرمان- ريال مدريد- مانشستر سيتي- برشلونة- أرسنال.

فيما يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، الليلة، لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

ويحتضن ملعب "سيجنال ايدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند المواجهة الحاسمة للفريق الألماني أمام نظيره بي إس في أيندهوفن الهولندي، لاكتمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي.



موعد قرعة ربع نهائي كأس دوري أبطال أوروبا 2023-2024

سيتم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 15 مارس 2024 وذلك بعد انتهاء دور المجموعات.

وفي هذه القرعة، سيتم تحديد طرفي نصف النهائي، وكذلك الفريق صاحب الأرض في المباراة النهائية.

وينطلق دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 9 إبريل، أما آخر مباراة في ربع النهائي فستكون في 17 إبريل.

المصدر: RT