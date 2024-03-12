سؤال جدلي..من الأفضل في العالم؟.. البرازيلي رونالدو يصالح النجم كريستيانو رونالدو

تراجع نجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدو "الظاهرة"، عن رأيه السابق بشأن صراع الأفضل في تاريخ كرة القدم، بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويهيمن رونالدو نجم النصر السعودي الحالي، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، طوال الوقت على مجادلات الأفضل في العالم، حيث يرى كثيرون أن البرغوث هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، بينما يعتبر آخرون أن العكس هو الصحيح.

وكان رونالدو "الظاهرة"، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات، وبطل كأس العالم 2002، آخر من أدلوا بدلوهم في هذه المجادلة التي لا تتوقف.

وأوضح رونالدو، في تصريحات نقلها موقع منظمة "essentiallysport" الرياضية: "هذه مقارنة قاسية، الاثنان يستحقان كل الاحترام".

وجاء هذا التصريح ليصالح رونالدو بذلك النجم كريستيانو، بعدما تحيز في السابق لصف ليونيل ميسي، وأكد على وضعه ضمن قائمة أفضل من لامسوا كرة القدم.

وسبق أن اختار رونالدو "الظاهرة" في حوار مع صحيفة "الغارديان" البريطانية قبل عامين أفضل 7 لاعبين في التاريخ والذين لم يكن من بينهم "صاروخ ماديرا".

وقال وقتها النجم البرازيلي ردا على سؤال الأفضل بين الاثنين: "ميسي"، قبل أن يضيف: "أحب رؤية ميسي والكرة بين قدميه، هو يسجل الأهداف ويفعل كل شيء".

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واختار فيما بعد رونالدو قائمة من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ تضمنت اسم الأرجنتيني وغاب عنها كريستيانو، وقال عنها: "أعتقد ستكون مجموعة خاصة للغاية حين تمتلك دييغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي ويوهان كرويف وماركو فان باستن ورونالدينيو وفرانك بيكنباور وبيليه".

وتحدث "الظاهرة" رونالدو مؤخرا عن توقعاته وترشيحاته للمنتخب الفائز بكأس أمم أوروبا 2024 التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا، لم يضع البرتغال بقيادة كريستيانو، بل وضع اسم إسبانيا حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية.

وبشأن تشكيلته الأفضل في التاريخ، غير رونالدو رأيه من جديد وأعاد كريستيانو رونالدو ليقود هجوم تلك التشكيلة بجانبه هو وميسي وبيليه، مع وجود زيدان ومارادونا في خط الوسط، وجيانلويغي بوفون في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فابيو كانافارو، وروبرتو كارلوس، وباولو مالديني، وكافو.

المصدر: وسائل إعلام