"الكلاسيكو" السعودي.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء الثلاثاء، إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، لمتابعة لقاء "الكلاسيكو" بين الاتحاد والهلال، بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الصيني مانينغ، صفارة بداية "الكلاسيكو" السعودي، بين اتحاد جدة وضيفه الهلال، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الأرجنتيني مارسيلو غاياردو (48 عاما)، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، هذه المباراة الصعبة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نادي الهلال:

1- عبد الله المعيوف

26- أحمد حجازي

5- لويز فيليبي

37- فواز الصقور

33- مد الله العليان

8- فابينيو

16- فيصل الغامدي

27- أحمد الغامدي

17- مروان الصحفي

90- رومارينهو

99- عبد الرزاق حمد الله.

بينما اختار البرتغالي جورجي جيسوس (69 عاما)، المدير الفني لنادي الهلال، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "النمور":

21- محمد العويس

66- سعود عبد الحميد

3- كوليبالي

5- علي البليهي

12- ياسر الشهراني

8- برونو نيفيز

7- سلمان الفرج

22- سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش

29- سالم الدوسري

77- مالكوم

9- ألكسندر ميتروفيتش.

📋 إليـكم قائمتنـا في مواجهـة الليـلة ⚽️💙#الهلالpic.twitter.com/zxhwrMpPoC — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 12, 2024

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وسيكون المتأهل من مواجهة الاتحاد والهلال على موعد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال ىسيا لكرة القدم، مع نادي العين الإماراتي، الذي أطاح بالفريق السعودي الآخر نادي النصر، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (3-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

أما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والهلال في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عبر الرابط التالي: "الكلاسيكو" السعودي.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

المصدر: RT