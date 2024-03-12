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مواجهة مصرية خالصة.. نتيجة قرعة دور الثمانية لكأس الكونفدرالية

الرياضة

مواجهة مصرية خالصة.. نتيجة قرعة دور الثمانية لكأس الكونفدرالية
@CAFCLCC
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2024، التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء، عن "ديربي" مصري في هذا الدور.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نادي الزمالك في مواجهة مواطنه مودرن فيوتشر.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، يوم 31 مارس الجاري، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية:

الزمالك (مصر) × مودرن فيوتشر (مصر)

أبو سليم (ليبيا) × نهضة بركان (المغرب)

ريفرز يونايتد (نيجيريا) × اتحاد الجزائر (الجزائر)

الملعب المالي (مالي) × دريمز (غانا).

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قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية:

الفائز من مباراة (الزمالك × مودرن فيوتشر) ضد المتأهل من لقاء (الملعب المالي × دريمز).

الفائز من لقاء (أبو سليم × نهضة بركان) ضد المتأهل من لقاء (ريفرز يونايتد × اتحاد العاصمة).

المصدر: وكالات 

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