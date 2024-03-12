نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024.. بمشاركة فريقين عربيين

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء، عن مواجهة سهلة لنادي الأهلي المصري، حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب القاري.

وتأهل فريقان عربيان إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهما الأهلي المصري، والترجي التونسي.

8️⃣ فرق تتنافس على التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2023/24! 🏆



أي فريق تتوقع أن يحصد اللقب؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/cmJleWEgtu — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 12, 2024

وأوقعت القرعة نادي الأهلي في مواجهة فريق سيمبا التنزاني، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بأقل عدد من الانتصارات (حقق فوزين فقط) ويتساوى مع يانغ إفريكانز التنزاني.

أهداف رائعة وحاسمة! 🤯



بعض من أفضل أهداف دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023/24. ⚽️



ما هو الهدف الأفضل؟ 👊#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/aLLbaaBQqp — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 7, 2024

من الصعب الحفاظ على الاستمرارية! ✨



لكن الأهلي يمتلك سرًا جعله الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا. 🏆#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/2XLttzxrZQ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 8, 2024

بينما سيلعب نادي الترجي ضد فريق أسيك ميموزا أبيدجان الإيفواري.

تاريخ كبير، ذكريات رائعة! ✨



هل ينجح الترجي في كتابة فصل جديد 🆕 #TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/OLoOJ9iMXy — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 9, 2024

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في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2024:

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي × بترو أتلتيكو الأنغولي

الترجي التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري

يانغ أفريكانز التنزاني × صن داونز الجنوب إفريقي

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024:

المباراة الأولى: الفائز من (الترجي ضد أسيك ميموزا) × الفائز من (يانغ أفريكانز × صن داونز)

المباراة الثانية: الفائز من (مازيمبي × بترو أتلتيكو ) × الفائز من (سيمبا × الأهلي).

الطريق إلى الكأس 🏆



خريطة مباريات دوري أبطال إفريقيا حتى المباراة النهائية! 🤩



من سيرفع اللقب في النهاية؟ 👀#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/ih8RHpwRbG — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 12, 2024

المصدر: وكالات