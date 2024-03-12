أولى المفاجآت.. مدرب الجزائر الجديد يختار خليفة محرز

وجه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر، الدعوة لأنيس حاج موسى، لاعب فيتيس أرنهيم الهولندي، في أولى مفاجآته منذ وصوله لمنصب مدرب "محاربي الصحراء".

وتولى بيتكوفيتش مهمة تدريب منتخب الجزائر، خلفا للمدرب جمال بلماضي، الذي رحل عقب الخروج المبكر من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وقرر بيتكوفيتش توجيه الدعوة إلى أنيس حاج موسى، لاعب فيتيس أرنهيم الهولندي، وفقا لما أعلنه الجناح الشاب بنفسه.

ويعتبر أنيس حاج موسى، البالغ من العمر 22 عاما، من أبرز الوجوه الجزائرية التي لفتت الأنظار منذ بداية العام الجديد، علما بأنه انتقل لفيتيس أرنهيم قادما من باترو أيسدين البلجيكي على سبيل الإعارة.

تحدث أنيس حاج موسى لصحيفة "النصر" الجزائرية عن التحاقه المنتظر بصفوف الخضر قائلا: "وصلتني دعوة أولوية من طرف بيتكوفيتش، أنا فخور جدا بذلك، وأتمنى الوجود في القائمة النهائية، خاصة أن المنافسة شرسة في مركزي".

وأضاف: "بيتكوفيتش مدرب كبير، ومسيرته في أوروبا تتحدث عنه، وأعتقد أنه قادر على تقديم الكثير لمنتخب الجزائر".

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فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر وأوضح: "أتمنى أن أفرض نفسي مع التشكيلة الحالية وأن أتواجد أيضا خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بالمغرب".

وعن اللاعبين الذين يعتبرهم قدوة له قال حاج موسى: "بالطبع رياض محرز (نجم الأهلي السعودي)، حيث إننا نلعب في نفس المركز، ولدينا نفس الطريقة، كما أن كلينا يلعب بقدمه اليسرى".

وأتم أنيس حاج موسى حديثه، قائلا:"هناك أيضا إيدين هازارد، ولكن هازارد الذي كان يلعب مع ليل وتشيلسي، لا الذي كان يلعب في ريال مدريد".

المصدر: وسائل إعلام