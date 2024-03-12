 
مباشر

بسبب تصريحات ياسين عدلي "المستفزة".. منتخب الجزائر يحسم موقف مزدوجي الجنسية

الرياضة

بسبب تصريحات ياسين عدلي
RT AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5d8

ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، حسم موقف اللاعبين مزدوجي الجنسية من إمكانية تمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وجاء ياسين عدلي نجم ميلان الإيطالي في مقدمة هؤلاء اللاعبين، حيث قرر وليد صادي، بصفة رسمية، طي صفحة اللاعب بشكل نهائي.

وكان عدلي مرشحا بقوة للالتحاق بصفوف منتخب الجزائر خلال الفترة الأخيرة، لكن موقفه تغير كليا بمجرد ظهوره بشكل منتظم مع ميلان، ليعلن أن غايته الأولى هي الالتحاق بالمنتخب الفرنسي، لأن "الديوك" يضمن له اللعب في المستوى العالي.

كشف وليد صادي لمقربيه، وفقا للعديد من المصادر أبرزها صحيفة "كومبيتسيون" الجزائرية، أنه غاضب لدرجة لا توصف من ياسين عدلي، وتصريحاته المستفزة، التي انتقص فيها كثيرا من قيمة "محاربي الصحراء".

إقرأ المزيد
أولى المفاجآت.. مدرب الجزائر الجديد يختار خليفة محرز
أولى المفاجآت.. مدرب الجزائر الجديد يختار خليفة محرز

واتخذ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرارا نهائيا بعدم التواصل مع ياسين عدلي، لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاما، حتى وإن غير موقفه في الأشهر والأعوام المقبلة.

وأوضح صادي أن باب التراجع قد أغلق في وجه ياسين عدلي، ما دام على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

المصادر ذاتها أشارت الى أن وليد صادي، والاتحاد الجزائري، سيغيران من سياستهما تجاه مزدوجي الجنسية، حيث لن يتم منح فرصة ثانية لأي لاعب يخرج ويصرح علنا برفضه للجزائر وتفضيله لفرنسا أو غيرها.

ويبقى الجميع في ترقب لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، خاصة أن العديد من لاعبي الجيل الحالي لمنتخب الجزائر قاموا بنفس ما قام به ياسين عدلي، لكنهم يعتبرون الآن من نجوم الخضر، وعلى رأسهم الثلاثي أمين غويري وحسام عوار وياسر لعروسي.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا