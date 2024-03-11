مرتضى منصور يهاجم الزمالك ويدخل في مشادة مع أحد رجال الأمن (فيديو)

وجه المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، انتقادات لاذعة للإدارة الحالية للفريق الأبيض بعد أيام من هزيمته أمام نادي الأهلي (0-2) في نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وخسر الزمالك أمام الأهلي (0-2) في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وعاد مرتضى ليهاجم المجلس الحالي للزمالك بعد خسارة كأس مصر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "الأهلي فاز على الزمالك في 11 مباراة، مقابل مباراتين فقط للزمالك منذ تولي المجلس الحالي رئاسة النادي".

وأضاف بشكل ساخر: "هذه بركات السجادة الحمراء الذي وضعتها الإدارة الحالية للزمالك لاستقبال مجلس إدارة الأهلي من أجل تحسين العلاقات.. قلت سابقا إن العلاقات بين الجماهير وليس مجالس الإدارات".

وأكمل: "لدي سؤال.. من الذي فاز بالكأس؟ الأهلي.. من الذي وقف على المنصة، ولماذا وقف؟"، في إشارة إلى حسين لبيب رئيس الزمالك.

وأشار رئيس الزمالك السابق، قائلا: "كل الصفقات التي تعاقدت معها الإدارة الحالية فاشلة، لم يكن ذلك الوقت المناسب للتعاقد مع عبد الله السعيد الذي تعاقدت معه قبل 6 سنوات، لكن لا تظلموه، ونفس الأمر بالنسبة لشيكابالا".

وعند مغادرة مرتضى منصور المكان، اشتبك مع أحد أفراد أمن نادي الزمالك كلايما، قائلا له: "حاطط رجل على رجل، وأنا اللي معينه في النادي".

ليرد رجل الأمن: "أنت خربت النادي".

ورد عليه مرتضى منصور: "أنت عاوز تعمل ترند وأنا مش هديك الفرصة دي".

مشجع زملكاوي لـ #مرتضي_منصور "خربت النادى" والمستشار يرد "هديك بالجـ ـزمة" انت وحسين لبيب pic.twitter.com/Dmk42DAaUo — Hani Azab هاني عزب (@Haniazab3) March 11, 2024

يذكر أن مرتضى منصور رحل عن رئاسة الزمالك في أغسطس 2023، بعد صدور حكم قضائي بعزله من منصبه، قبل أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة حسين لبيب بعد شهرين.

المصدر: وسائل إعلام