مرتضى منصور يعلق على إشارة شيكابالا وسلوك عاشور في نهائي كأس مصر (فيديو)

علق الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على سلوك عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وإمام عاشور لاعب الأهلي، في المباراة النهائية بينهما على كأس مصر لكرة القدم.

وتوج نادي الأهلي بلقب بطل كأس مصر لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإشارة التي قام بها محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعد المباراة غير منضبطة، لكن في الوقت نفسه كان هناك سباب من جماهير الأهلي".

وانتقد مرتضى منصور احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي بهدفه ضد ناديه السابق الزمالك، قائلا: "بعدما قام بتقبيل القميص بهذا الشكل، هل لديه ذرة دم زملكاوية؟ أرى كل لاعبي العالم لا يحتفلون بأهدافهم ضد أنديتهم السابقة".

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يذكر أن مرتضى منصور رحل عن رئاسة الزمالك في أغسطس 2023، بعد صدور حكم قضائي بعزله من منصبه، قبل أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة حسين لبيب بعد شهرين.

المصدر: وسائل إعلام