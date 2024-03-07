حقيقة بيع نادي ميلان الإيطالي إلى صندوق الاستثمارات السعودي

كشف تقرير صحفي إيطالي، الأربعاء، حقيقة انتقال ملكية ميلان إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتحدثت صحيفة Il Sole 24 Ore الإيطالية، عن تلقي صندوق الاستثمارات السعودي عرضا، للاستثمار في نادي ميلان، في شراكة واسعة مع "ريد بيرد" RedBird، المالك الحالي لنادي كرة القدم الإيطالي.

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ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، فإن الصندوق السيادي السعودي قد يستثمر في شركة مالكة للنادي تابعة لـ"ريد بيرد"، وإن المباحثات مستمرة، وقد يتخذ قرارا بشأن ذلك في نهاية الشهر الجاري.

لكن شبكة "بي إن سبورت" الرياضة أفادت أن مصدرا من داخل مؤسسة "ريد بيرد"، المالكة لنادي ميلان، نفى الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن بيع الروسونيري إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي برصيد 56، بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

يذكر أن جيري كاردينالي، مالك ميلان، سبق أن صرح بأنه يرحب بوجود استثمارات داخل الروسونيري من المنطقة العربية، لكنه يتمسك بأن يحتفظ بنسبة الأغلبية في أسهم النادي الإيطالي.

المصدر: "وسائل إعلام"