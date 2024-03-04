الوداد أكبر الغائبين.. تعرف على الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حجزت معظم الأندية الكبيرة في القارة السمراء مقاعدها في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما شكل الوداد المغربي وصيف بطل النسخة الماضية الاستثناء الوحيد بخروجه من دور المجموعات.

ولم يتمكن الوداد من التأهل إلى ربع النهائي بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثانية خلف أسيك ميموزا الإيفواري وسيمبا التنزاني.

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كما خرج أكثر من فريق عربي آخر انتظر منهم الجمهور تقديم مستوى أفضل، أمثال بيراميدز المصري الذي حل في المركز الأخير في المجموعة الأولى، والنجم الساحلي التونسي متذيل المجموعة الثالثة، وشباب بلوزداد الجزائري بحلوله ثالثا في المجموعة الرابعة.

في المقابل، ضمت قائمة المتأهلين ثمانية أندية وهي، الأهلي المصري حامل اللقب، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، ويانغ أفريكانز التنزاني، وسيمبا التنزاني.

لم يتم تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 حتى الآن، لكن من المنتظر أن تقام خلال الأسبوع الحالي أو القادم.

المصدر: RT