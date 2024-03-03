الكرة تحبه.. هدف "غريب" لميسي (فيديو)

ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه أورلاندو سيتى (5-0) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الأمريكي لكرة القدم.

بدأت المباراة بإحراز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفين متتاليين، الأول والثاني مبكرا، في الدقيقتين (4 و11)، وأضاف زميله المهاجم الفنلندي روبرت تايلور الهدف الثالث عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول أيضا.

ومن ثم ظهر ميسي بتسجيله الهدف الأول له والرابع لفريقه، في الدقيقة 57 بصدره متابعة لكرة ارتدت من القائم، بعد أن حاول أحد المدافعين تشتيتها من على خط المرمى، بعد تسديدة المدافع الإسباني جوردي ألبا.

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واختتم النجم الأرجنتيني خماسية فريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ليصل لهدفه رقم 500 في مختلف الدوريات التي لعب فيها، خلال 586 مباراة.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

وانفرد نادي إنتر ميامي بصدارة القسم الشرقي من الدوري، برصيد 7 نقاط، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT