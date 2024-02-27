السبب جورجينا وليس ميسي.. وراء تصرف رونالدو "الخادش للحياء" (فيديو)

ظهر اسم عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في أزمته مع جماهير الشباب، بعد "ديربي" الرياض ضمن دوري "روشن" السعودي.

ووجه كريستيانو رونالدو إشارات خارجة إلى جماهير الشباب، ردا على استفزازه على مدار أوقات المباراة بين فريقي النصر والشباب (2-1) التي جمعتهما ماس الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وأرجع البعض قيام كريستيانو بتوجيه تلك الإشارات غير اللائقة إلى قيام جماهير الشباب بالهتاف باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، والغريم التقليدي لـ"صاروخ ماديرا"، من أجل استفزاز قائد منتخب البرتغال.

هذا الشخص @alayyadah يوجه اتهام لجمهور #الشباب ويرمي كلام بدون ادلة وهذا غير صحيح بحكم تواجدنا في ارض الملعب لم يحدث نهائياً كل هذا لتبرير فعل الاعب فقط !

نتمنى من الإدارة القانونية بالنادي رصد المقطع واتخاذ الاجرائات اللازمة بحقه لحفظ حق الجماهير الشبابية 🚨 pic.twitter.com/dOh6qclbSE — عـين الشـباب (@3eanalshabab) February 26, 2024

إلا أن أحد المشجعين خرج في مقطع فيديو انتشر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أشار من خلاله إلى أن سر غضب رونالدو وردة فعله الغاضبة هو قيام جماهير الشباب بالإساءة لصديقته جورجينا رودريغيز.

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وأوضح المشجع أن اسم جورجينا تم الزج به في الهتافات غير اللائقة من جماهير الشباب تجاه كريستيانو رونالدو، في محاولة واضحة وصريحة لاستفزازه وإخراجه عن تركيزه.

ولم يتم الكشف بعد عما سيتم اتخاذه من قرارات ضد كريستيانو رونالدو أو جماهير الشباب، بعد أحداث مباراة "ديربي" الرياض الأخيرة، أو السبب الحقيقي وراء إشارة النجم البرتغالي، التي قد تتسبب في إيقافه لمباراتين وفق التقارير، ما لم تتم تبرئته من الأمر.

المصدر: منصات التواصل