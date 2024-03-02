بـ"قميص رونالدو" الأحمر اللون.. إطلالة مثيرة لجورجينا على منصة عرض الأزياء (فيديو)

فاجأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الوسط الفني والرياضي، بإطلالة مثيرة في أحد عروض الأزياء الشهيرة.

وظهرت جورجينا على منصة عرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي ترتدي فستانا طويلا أحمر اللون مستوحى من قميص النجم رونالدو رقم (7) في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويحمل توقيع "صاروخ ماديرا" نفسه.

Georgina Rodríguez walked in the Vetements Paris Fashion Week show in a dress inspired by her partner Cristiano Ronaldo 👗 pic.twitter.com/3QZNNSw9Ck — B/R Football (@brfootball) March 2, 2024

نشرت جورجينا رودريغيز (30 عاما) صورة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وهي بالفستان الأحمر من تصميم العلامة السويسرية الشهيرة "فيتمان – Vetements"، مع أولاد رونالدو، وأخرى بالفستان وعليه توقيع الدون.

instagram/georginagio

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وكان رونالدو لعب في صفوف مانشستر يونايتد في فترتين، الأولى من أغسطس 2003 حتى يوليو 2009، والثانية من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

المصدر: RT