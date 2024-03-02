 
مباشر

بـ"قميص رونالدو" الأحمر اللون.. إطلالة مثيرة لجورجينا على منصة عرض الأزياء (فيديو)

الرياضة

بـ
Globallookpress /Cinzia Camela
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x34x

فاجأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الوسط الفني والرياضي، بإطلالة مثيرة في أحد عروض الأزياء الشهيرة.

وظهرت جورجينا على منصة عرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي ترتدي فستانا طويلا أحمر اللون مستوحى من قميص النجم رونالدو رقم (7) في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويحمل توقيع "صاروخ ماديرا" نفسه.

نشرت جورجينا رودريغيز (30 عاما) صورة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وهي بالفستان الأحمر من تصميم العلامة السويسرية الشهيرة "فيتمان – Vetements"، مع أولاد رونالدو، وأخرى بالفستان وعليه توقيع الدون.

بـ
instagram/georginagio

إقرأ المزيد
شاهد.. رد فعل رونالدو على
شاهد.. رد فعل رونالدو على "تهور" زميله ماني عند تنفيذه ركلة جزاء في وقت قاتل!
إقرأ المزيد
السبب جورجينا وليس ميسي.. وراء تصرف رونالدو
السبب جورجينا وليس ميسي.. وراء تصرف رونالدو "الخادش للحياء" (فيديو)

وكان رونالدو لعب في صفوف مانشستر يونايتد في فترتين، الأولى من أغسطس 2003 حتى يوليو 2009، والثانية من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا