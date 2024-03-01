شاهد.. هدف "مذهل" في دوري نجوم العراق "عابر للقارات"

أحرز السنغالي دومينيك ميندي لاعب نادي النجف أحد أجمل الأهداف في مرمى مضيفه الكرخ (في المباراة التي جمعتما اليوم الجمعة، ضمن الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وضع المهاجم التونسي حازم المستوري فريق النجف في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وسجل دومينيك ميندي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، بتسديدة من مسافة بعيدة جدا، من قبل منتصف الملعب، عندما كان فريق الكرخ يبحث عن هدف التعادل.

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الهدف الأجمل والأروع والأحلى في دوري نجوم العراق هذا الموسم سجله دومينيك لاعب النجف في مرمى الكرخ ⚽️🔝 pic.twitter.com/4uBBTMMgOa — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) March 1, 2024

واختتم المهاجم العراقي محمد داود ياسين ثلاثية فريق النجف في الوقت الضائع من المباراة.

ورفع فريق النجف رصيده بعد هذا الفوز على 20 نقطة، حصدها من 16 مباراة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما تراجع نادي الكرخ إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 14 نقطة بعد 16 مباراة.

المصدر: RT