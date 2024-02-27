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الفلسطيني وسام أبو علي يخطف الأضواء في ظهوره الأول بالدوري المصري (فيديو)

الرياضة

الفلسطيني وسام أبو علي يخطف الأضواء في ظهوره الأول بالدوري المصري (فيديو)
@AlAhly
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خطف الفلسطيني وسام أبو علي الأضواء في أول ظهور له بقميص نادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ضد ضيفه بلدية المحلة (5-1) مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للدوري.

وافتتح وسام أبو علي سجله التهديفي بإحرازه الهدف الأول للأهلي مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، ومن ثم وقع على هدفه الثاني والرابع "للمارد الأحمر" بحلول الدقيقة 49 من ركلة الجزاء.

ونجح اللاعب الفلسطيني البالغ من العمر 27 عاما، بتسجيل ثنائية في ظهوره الأول في الدوري المصري.

وكان وسام أبو علي قد انضم إلى صفوف نادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي سيريس السويدي.

المصدر: RT 

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