الفلسطيني وسام أبو علي يخطف الأضواء في ظهوره الأول بالدوري المصري (فيديو)

خطف الفلسطيني وسام أبو علي الأضواء في أول ظهور له بقميص نادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ضد ضيفه بلدية المحلة (5-1) مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للدوري.

وافتتح وسام أبو علي سجله التهديفي بإحرازه الهدف الأول للأهلي مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، ومن ثم وقع على هدفه الثاني والرابع "للمارد الأحمر" بحلول الدقيقة 49 من ركلة الجزاء.

جوووووووول!



وسام أبو علي أول لمسة بأول هدف مع الأهلي في شباك بلدية المحلة 🔥 pic.twitter.com/nk0Svzs9oh — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 27, 2024

جاء من السويد ليعلن عنه نفسه 🇵🇸



وسام أبو علي يسجل الهدف الرابع للأهلي والثاني له في المباراة 🔥 pic.twitter.com/EvKqs6HfGt — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 27, 2024

ونجح اللاعب الفلسطيني البالغ من العمر 27 عاما، بتسجيل ثنائية في ظهوره الأول في الدوري المصري.

وكان وسام أبو علي قد انضم إلى صفوف نادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي سيريس السويدي.

المصدر: RT