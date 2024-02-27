السعودية.. حمد الله يقوم بتصرف جميل تجاه بنزيما (فيديو)
خطف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي اتحاد جدة، الأضواء خلال وبعد لقائه أمام ضيفه الوحدة (2-1) الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.
وقاد عبد الرزاق حمد الله فريق "النمور" للفوز بتسجيله هدفيه في الدقيقتين (84 من ركلة جزاء، 90) من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الجوهرة المشعة".
وطالب المهاجم المغربي وعقب صافرة نهاية المباراة، المشجعين بتوجيه التحية لزميله كريم بنزيما، لدعم ومساندة المهاجم الفرنسي، الذي يمر بمرحلة صعبة مع الفريق في الآونة الأخيرة.
حمدالله يطالب الجماهير بتحية بنزيما👏🏻#جولة_يوم_التأسيس#الاتحاد_الوحدة | #SSCpic.twitter.com/08tUAovl9A— SSC (@ssc_sports) February 26, 2024
وأهدر بنزيما ركلة جزاء، في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول، لكنه نجح في صنع الهدف الثاني للفريق، بتمريرة رائعة لزميله عبد الرزاق حمد الله بالذات.
وعاد كريم بنزيما للمشاركة مع نادي اتحاد جدة مؤخرا بعد غياب لفترة زمنية لأسباب لم يفصح عنها النادي، ووصل للمباراة رقم 23 مع "النمور"، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.
صباحكم هدف الانتصار 🔥— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 27, 2024
أسيست البنز .. وإنهاء بورزيقة 👏 pic.twitter.com/45s2PNUthM
بينما يحتل عند الرزاق حمد الله المركز الثالث في ترتيب أفضل هدافي دوري "روشن" هذا الموسم (2023-2024)، برصيد 15 هدفا، بفارق 7 اهداف عن المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر.
المصدر: وسائل إعلام