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المقاتل الروسي نيمكوف يهزم كابيلوزا في حدث أبطال دوري "PFL" وأبطال اتحاد "Bellator"

الرياضة

المقاتل الروسي نيمكوف يهزم كابيلوزا في حدث أبطال دوري
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تغلب البطل الروسي فاديم نيمكوف على منافسه البرازيلي برونو كابيلوزا في حدث أبطال دوري "PFL" وأبطال اتحاد "Bellator" في "المملكة أرينا" بالسعودية.

وانتهى النزال الذي جمع نيمكوف ضد كابيلوزا ضمن فئة الوزن الثقيل في الجولة الثانية بفوز المقاتل الروسي بعدما أمسك منافسه البرازيلي بـ"مثلث الخنق".

وحقق نيمكوف فوزه الـ17 في 19 نزالا في مسيرته في رياضة لفنون القتالية المختلطة بينما تعرض  كابيلوزا لهزيمته السابعة في 22 نزالا.

المصدر:RT

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