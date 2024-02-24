المقاتل الروسي نيمكوف يهزم كابيلوزا في حدث أبطال دوري "PFL" وأبطال اتحاد "Bellator"

تغلب البطل الروسي فاديم نيمكوف على منافسه البرازيلي برونو كابيلوزا في حدث أبطال دوري "PFL" وأبطال اتحاد "Bellator" في "المملكة أرينا" بالسعودية.

وانتهى النزال الذي جمع نيمكوف ضد كابيلوزا ضمن فئة الوزن الثقيل في الجولة الثانية بفوز المقاتل الروسي بعدما أمسك منافسه البرازيلي بـ"مثلث الخنق".

Vadim Nemkov snoozes Bruno Cappelozza with an arm triangle choke 😴 pic.twitter.com/ADlVOkp906 — Shakiel Mahjouri (@Shak_Fu) February 24, 2024

Vadim Nemkov, Bruno Cappelozza’yu 2. rauntta pes ettirdi! #PFLvsBellator



Bellator 3-0 PFL pic.twitter.com/0aBps7YQav — UFC Türkiye 🇹🇷 (@ufc_turkiye) February 24, 2024

وحقق نيمكوف فوزه الـ17 في 19 نزالا في مسيرته في رياضة لفنون القتالية المختلطة بينما تعرض كابيلوزا لهزيمته السابعة في 22 نزالا.

A moment Vadim Nemkov will never forget 🤩#PFLvsBellatorpic.twitter.com/BJre86pjkr — DAZN MMA (@daznmma) February 24, 2024

المصدر:RT