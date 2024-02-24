بيراميدز المصري يودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة ثقيلة أمام مازيمبي

ودع بيراميدز المصري دور المجموعات في مشاركته الأولى في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بخسارة ثقيلة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي بثلاثية نظيفة يوم السبت.

وحملت ثلاثية مازيمبي توقيع جويل بيا، غلودي ليكونزا، والبديل باسيان موامبا في الدقائق 32، 45، و90 تواليا.

بثلاثية دون مقابل، مازيمبي يحقق فوزًا هامًا على حساب بيراميدز ويصل للنقطة العاشرة! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #TPMPFCpic.twitter.com/LtWkv2hKxV — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 24, 2024

وتجمد رصيد بيراميدز عند أربع نقاط تذيل بهم ترتيب المجموعة الأولى، فيما رفع مازيمبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول ضامنا التأهل إلى ربع النهائي.

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ويلعب في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها، نواذيبو الموريتاني (4 نقاط) وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (7 نقاط).

المصدر: وكالات