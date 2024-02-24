دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يعود بفوز ثمين من ملعب جوانينغ وينعش آماله في بلوغ ربع النهائي

أنعش الوداد المغربي آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوزه على مضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني بهدف نظيف يوم السبت في المرحلة الخامسة للمجموعة الثانية.

وجاء الهدف عبر بدر كدارين في الدقيقة 45.

وبفضل هذا الفوز الثمين، رفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف سيمبا التنزاني الثاني في حين يتصدر أسيك ميموزا الإيفواري، الذي ضمن بطاقة العبور إلى ربع نهائي برصيد 11 نقطة.

أما جوانينغ غالاكسي فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط في المرتبة الرابعة الأخيرة.

ويحتاج الوداد للفوز في مباراته الأخيرة على أسيك ميموزا وانتظار تعثر سيمبا بالخسارة أو التعادل أمام جوانينغ غالاكسي للتأهل للدور المقبل كوصيف للمجموعة الثانية.

المصدر: RT