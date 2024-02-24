الدوري الألماني.. ليفركوزن يحطم رقما قياسيا لبايرن ويبتعد عنه بفارق 11 نقطة

عزز باير ليفركوزن سلسلة مبارياته بلا خسارة إلى 33 ليحطم رقما قياسيا ألمانيا وذلك بعد فوزه على ماينز 2-1 في المرحلة الـ23 للدوري الألماني ويبتعد مؤقتا بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ.

وسجل هدفي ليفركوزن، السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة الثالثة، وروبرت إندريخ (68) فيما جاء هدف ماينز عبر دومينيك كوهر (8).

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ورفع فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ الذي يواجه لايبزيغ في وقت لاحق اليوم السبت بعد أيام قليلة من إعلانه الانفصال عن مدربه توماس توخل في نهاية الموسم الجاري.

من جهته، يقبع ماينز في المركز الـ17 ليبقى مهددا بالهبوط برصيد 15 نقطة من فوزين فقط مقابل 9 تعادلات و12 خسارة.

وتفوق ليفركوزن على أطول سلسلة بلا خسارة والمسجلة سابقا باسم بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه السابق هانزي فليك عندما بقي 32 مباراة متتالية بلا خسارة بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، وحينها فاز العملاق البافاري برباعية تاريخية تضمنت ألقاب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية (تبعها لاحقا بإحراز الكأس السوبر الألمانية وكأس العالم للأندية).

المصدر: وكالات