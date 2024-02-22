مقترح وشرح لعبة Dota 2 لبوتين ومجموعة من الرؤساء بدورة ألعاب المستقبل في قازان (فيديو)

تعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولة تفقدية مشتركة مع رؤساء عدد من الدول المشاركة في أولمبياد "ألعاب المستقبل" في قازان على لعبة الكمبيوتر Dota 2 بعد حفل الافتتاح أمس.

وبالإضافة إلى بوتين، استمع رؤساء كازاخستان وطاجيكستان وبيلاروس وأوزبكستان وقرغيزستان إلى شرح نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو عن اللعبة.

وقال تشيرنيشينكو إن Dota 2 هي لعبة فيديو استراتيجية يحتاج اللاعبون إلى حماية قاعدتهم الخاصة وتدمير قاعدة العدو، وهي على حد تعبيره "أكثر تعقيدا من لعبة الشطرنج"، التي تحوي 6 أنواع من القطع، فيما لعبة Dota 2 بها 121 قطعة بأدوار مختلفة، وتحظى اللعبة بأعلى تصنيف بين أنواع الرياضات الإلكترونية.

وأكد تشيرنيشينكو أن نهائي بطولة العالم للعبة "دوتا 2" جذب انتباه المتفرجين أكثر من نهائي الألعاب الأولمبية في طوكيو.

بدوره قدم لاعب المنتخب الروسي السابق لكرة القدم أندريه أرشافين اقتراحا لبوتين باستحداث نسخة روسية للعبة الكمبيوتر FIFA.

وقال أرشافين: "أعتقد أن هذا من شأنه أن يحافظ على الاهتمام بكرة القدم، لأن اللاعبين يقضون الآن الكثير من الوقت على أجهزة الكمبيوتر ويعيشون في العالم الافتراضي".

ولعبة FIFA العالمية عبارة عن سلسلة من ألعاب الكمبيوتر وتمثل نوعا من المحاكاة لكرة القدم التقليدية.

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وانطلقت "ألعاب المستقبل" الدولية التي تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية أمس مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية على أن تستمر حتى 3 مارس القادم، .

ويتنافس فيها حوالي ألفي شخص من 107 دول في جميع أنحاء العالم في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع) وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.

وافتتح بوتين دورة ألعاب المستقبل بحضور ستة رؤساء من الدول المشاركة.

يذكر أن فريق Team Spirit الروسي توج بلقب بطولة العالم الدولية للعبة Dota 2 عام 2021. وكان هذا الفوز الأول على الإطلاق لفريق روسي في هذه المسابقة.

المصدر: RT