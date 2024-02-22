ماذا قال بوتين بشأن مشاركة الروس في أولمبياد 2024 في ظل التمييز؟

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، عن كلام رئيس البلاد فلاديمير بوتين بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال بوزدنياكوف إن بوتين دعا اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة الروسية إلى اتخاذ قرار بشأن مشاركة رياضي البلاد في الألعاب الأولمبية المقبلة، وحل هذه القضية.

وأضاف بوزدنياكوف: "في اجتماع مع الوكلاء، قال إن اللجنة الأولمبية الروسية ووزارة الرياضة يجب أن تتخذا قرارا نهائيا بشأن مسألة مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد في ظل ظروف التمييز".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة الأولمبية الروسية تقوم في الوقت الحالي بتحليل الوضع.

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وسيتنافس لاعبو التايكوندو الروس مكسيم خرامتسوف وتاتيانا مينينا وبولينا خان على تذكرة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وسيفوز المتأهلون للتصفيات النهائية للبطولة بتراخيص اللجان الأولمبية الوطنية، وليس تراخيص شخصية.

وفي ديسمبر 2023، قررت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، حيث سيكونون قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في ألعاب 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: "لينتا.رو"