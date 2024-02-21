بوتين: روسيا كانت وستبقى إحدى القوى الرياضة الرائدة في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة افتتاح دورة "ألعاب المستقبل 2024" في قازان، إن روسيا كانت وستبقى إحدى القوى الرياضية الرائدة في العالم.

وأضاف بوتين في كلمته الاقتتاحية: "لقد كانت بلادنا وستظل إحدى القوى الرياضية الرائدة على هذا الكوكب، ومسقط رأس الرياضيين العظماء والانتصارات والأرقام القياسية".

وتابع أن دورة "ألعاب المسقبل هي هديتنا إلى العائلة الرياضية العالمية".

Sputnik

في وقت سابق أكد بوتين على ضرورة أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة وأن يكون هدفها جمع وتقريب الناس.

ووصل الرئيس الروسي اليوم الأربعاء إلى قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، للمشاركة مع زعماء بعض الدول الأجنبية في افتتاح دورة "ألعاب المستقبل 2024".

المصدر: RT