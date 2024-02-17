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الروسية بافلوتشينكوفا تودع بطولة الدوحة للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية بافلوتشينكوفا تودع بطولة الدوحة للتنس (فيديو)
AFP /KARIM JAAFAR
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خرجت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا من الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

وجاء خروج بافلوتشينكوفا (32 عاما) عل يد الكازاخستانية يلينا ريباكينا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (2-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و28 دقيقة.

وضربت يلينا ريباكينا (24 عاما) موعدا في نهائي بطولة "Qatar otal Energies Open 2024"، مع النجمة البولندي إيغا شفيونتيك، المتأهلة على حساب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا.

المصدر: RT

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