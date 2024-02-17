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الصقر الذهبي.. النجمة شفيونتيك تحقق إنجازا تاريخيا في الدوحة (فيديو)

الرياضة

الصقر الذهبي.. النجمة شفيونتيك تحقق إنجازا تاريخيا في الدوحة (فيديو)
AFP /KARIM JAAFAR
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احتفظت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك للمرة الثالثة على التوالي بلقب بطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

وجاء تتويج إيغا شفيونتيك على حساب الكازاخستانية يلينا ريباكينا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2) في المباراة النهائية لبطولة "Qatar otal Energies Open 2024"، التي جمعتهما اليوم السبت، في مجمع خليفة الدولي للتنس.

وأفادت وكالة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، بأن إيغا شفيونتيك (22 عاما) أصبحت أول لاعبة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة واحدة، منذ أن فعلت ذلك الأمريكية سيرينا وليامز في بطولة ميامي المفتوحة في الفترة من 2013 إلى 2015.

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وحققت النجمة البولندية المصنفة الأولى عالميا، فوزها الرابع عشر على ملعب بطولة الدوحة مقابل خسارة واحدة في عام 2012، وفوزها الثاني على يلينا ريباكينا، المصنفة رابعة، مقابل ثلاث خسائر، في تاريخ المواجهات بينهما حتى الآن.

المصدر: RT 

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