شاهد.. الهلال السعودي يقلب الطاولة على سباهان الإيراني
خرج نادي الهلال السعودي بفوز كبير من ملعب مضيفه سباهان أصفهان الإيراني (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وضع المدافع الإيراني رامين رضائيان فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
صاروخية لا تُصد ولا تُرد 🚀#دوري_أبطال_آسيا | #سباهان_الهلالpic.twitter.com/vnBI5RKmpB— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 15, 2024
ورد الفريق السعودي "الزعيم" بقوة بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجمين، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، والسعودي عبد الله الحمدان في الدقائق (57، 90، 90) على الترتيب.
مالكوم يُعيد الهلال في المباراة 👏🇧🇷#دوري_أبطال_آسيا | #سباهان_الهلالpic.twitter.com/sFHt8Ud7Oo— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 15, 2024
وأكمل الفريق الإيراني المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد دانشكر عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "نقش جهان - Naghsh e Jahan Stadium" بمدينة أصفهان.
ووضع نادي الهلال بذلك قدما له في الدور ربع النهائي، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره يوم الخميس 22 فبراير الجاري، في العاصمة الرياض.
المصدر: RT