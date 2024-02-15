 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق وابل كثيف من الصواريخ مجددا على مستوطنة كريات شمونة (فيديوهات)

شاهد.. الهلال السعودي يقلب الطاولة على سباهان الإيراني

الرياضة

شاهد.. الهلال السعودي يقلب الطاولة على سباهان الإيراني
@Alhilal_EN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzll

خرج نادي الهلال السعودي بفوز كبير من ملعب مضيفه سباهان أصفهان الإيراني (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضع المدافع الإيراني رامين رضائيان فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ورد الفريق السعودي "الزعيم" بقوة بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجمين، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، والسعودي عبد الله الحمدان في الدقائق (57، 90، 90) على الترتيب.

إقرأ المزيد
مدرب الهلال جيسوس ينفعل في وجه صحفي إيراني بسبب المنتخب السعودي
مدرب الهلال جيسوس ينفعل في وجه صحفي إيراني بسبب المنتخب السعودي
إقرأ المزيد
شاهد.. القائم يحرم عبد الرزاق حمد الله من هدف للاتحاد السعودي
شاهد.. القائم يحرم عبد الرزاق حمد الله من هدف للاتحاد السعودي

وأكمل الفريق الإيراني المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد دانشكر عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "نقش جهان - Naghsh e Jahan Stadium" بمدينة أصفهان.

ووضع نادي الهلال بذلك قدما له في الدور ربع النهائي، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره يوم الخميس 22 فبراير الجاري، في العاصمة الرياض.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟