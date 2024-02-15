شاهد.. القائم يحرم عبد الرزاق حمد الله من هدف للاتحاد السعودي

خرج نادي اتحاد جدة السعودي بتعادل سلبي من ملعب مضيف نافباخور نامانجان الأوزبكي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم ينجح في الفريق السعودي في هز شباك أصحاب الأرض، بالرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت له للتسجيل، وأهدر مهاجمه المغربي عدة فرص أبرزها، كرة في الشوط الأول اصطدمت بالقائم الأيسر، وأخرى مرت من فوق العارضة قبل دقائق من نهائية الوقت الأصلي للقاء على "استاد مركزي - Markaziy Stadium ( Qarshi )" بمدينة كارشي الأوزبكية.

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وتأجل حسم نتيجة المواجهة بشكل نهائي بين اتحاد جدة والفريق الأوزبكي إلى مباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس 22 فبراير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

المصدر: RT