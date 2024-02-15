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بنزيما خارج تشكيلة اتحاد جدة السعودي لمواجهة نافباخور الأوزبكي

الرياضة

بنزيما خارج تشكيلة اتحاد جدة السعودي لمواجهة نافباخور الأوزبكي
@ittihad
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يحل نادي اتحاد جدة السعودي ضيفا على فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

 ومن المقرر أن تبدا المباراة في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، و(17:00) بتوقيت السعودية، على "استاد مركزي - Markaziy Stadium ( Qarshi )" بمدينة كارشي الأوزبكية.

وسيبدأ الأرجنتيني مارسيلو غاياردو (48 عاما) المدير الفني لنادي اتحاد جدة، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- عبد الله المعيوف

26- أحمد حجازي

33- مد الله العليان

15- حسن كادش

37- فواز الصقور

8- فابينيو

7- نغولو كانتي

16- فيصل الغامدي

17- مروان الصحفي

90- رومارينيو

99- عبد الرزاق حمد الله.

المصدر: RT 

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