"ديربي" سعودي اليوم في دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، "الديربي" السعودي المرتقب بين الفيحاء والنصر، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيدير الحكم القطري الدولي، سلمان فلاحي، مباراة الفيحاء والنصر، التي ستبدأ في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الصربي فوك راسوفيتش (51 عاما) المدير الفني لنادي الفيحاء، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

88- فلاديمير ستويكوفيتش

2- مخير الرشيدي

4- سامي الخيبري

33- حسين الشويش

22- محمد البقعاوي

66- راكان الكعبي

8- عبد الرحمن السفيري

29- نواف الحارثي

27- سلطان مندش

17- فاشيون ساكالا

9- أنتوني نواكايمي.

بينما اختار البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية:

36- راغد النجار

2- سلطان الغنام

5- عبد الله العمري

27- إيميريك لابورت

22- عزيز بيهيتش

17- عبد الله الخيبري

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

23- أيمن يحيى

94- أندرسون تاليسكا

7- كريستيانو رونالدو.

أما قائمة أبرز القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء اليوم، عبر الرابط التالي: رونالدو يتصدر قمة سعودية اليوم في دوري أبطال اسيا لكرة القدم.

المصدر: RT