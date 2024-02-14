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شاهد.. رونالدو يحسم "الديربي" السعودي في دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. رونالدو يحسم
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على مضيفه الفيحاء (1-0) في "الديربي" السعودي الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدف الفوز الوحيد "للعالمي" بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض.

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وسجل رونالدو بذلك أول هدف له في العام الجديد 2024، والأول أيضا في مرمى الفيحاء، والرابع ضمن دوري أبطال آسيا حتى الآن.

واقترب نادي النصر، بعد هذا الفوز، إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على أرضه وبين جماهيره يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: RT 

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