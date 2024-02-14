رونالدو يتصدر قمة سعودية اليوم في دوري الأبطال.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية، اليوم الأربعاء، صوب ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، الذي سيكون مسرحا "للديربي" بين الفيحاء والنصر، ضمن دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه المواجهة بين الفيحاء والنصر، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ومن المقرر أن تبدأ في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.

ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على ملعبه "الأول بارك".

في المقابل، سيحاول نادي الفيحاء للفوز على النصر، للاحتفاظ بآماله في بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، قبل مباراة الإياب.

يذكر أن نادي النصر تأهل إلى الـ16 بعد تصدره قائمة المجموعة الخامسة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين.

بينما احتل نادي الفيحاء المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليصعد إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ويعاني نادي النصر، من غيابات عدة، حيث سيفتقد خدمات حارس مرماه الكولومبي أوسبينا، ومهاجمه عبد الرحمن غريب بسبب الإصابة، بينما تعرض حارس المرمى نواف العقيدي لعوقب الإيقاف مؤخرا من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمة "التمرد" الشهيرة مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي.

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو

ومن المتوقع أن يختار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، التشكيل الأساسية التالية "للعالمي":

حراسة المرمى: راغد النجار.

الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، عزيز بيهيش.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد العزيز العليوة، كريستيانو رونالدو.

التشكيلة المتوقعة لنادي الفيحاء:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

خط الدفاع: نواف الحارثي – حسين الشويش – سامي الخيبري – مختار الرشيدي – محمد البقعاوي

خط الوسط: هنري أونيكورو – عبد الرحمن السفيري – سعود زيدان – سلطان مندش

خط الهجوم: فاشيون ساكالا.

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء اليوم فستكون منقولة عبر، أبرز القنوات التالية:

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

SSC1 HD

المصدر: وسائل إعلام