ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ألمانيا.. التشكيلة الأساسية

أعلن مدربا لايبزيغ الألماني وريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية لهما لخوض المباراة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البوسني، عرفان بيليتو (39 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة لايبزيغ.

وسيبدأ الألماني ماركو روزه (47 عاما) المدير الفني لفريق لايبزيغ، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

بينما وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي (64 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الألماني:

13- أندريه لونين

2- داني كارفاخال

18- تشاوميني

6- ناتشو

23- فيرلاند ميندي

15- فيديريكو فالفيردي

8- توني كروس

12- إدواردو كامافينغا

11- رودريغو

21- إبراهيم دياز

7- فينيسيوس جونيور.

المصدر: RT