ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ألمانيا.. التشكيلة الأساسية
أعلن مدربا لايبزيغ الألماني وريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية لهما لخوض المباراة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البوسني، عرفان بيليتو (39 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة لايبزيغ.
وسيبدأ الألماني ماركو روزه (47 عاما) المدير الفني لفريق لايبزيغ، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:
XI 🆚 @realmadrid 📋#RBLRMA#UCLpic.twitter.com/53g5Qvxnec— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 13, 2024
بينما وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي (64 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الألماني:
13- أندريه لونين
2- داني كارفاخال
18- تشاوميني
6- ناتشو
23- فيرلاند ميندي
15- فيديريكو فالفيردي
8- توني كروس
12- إدواردو كامافينغا
11- رودريغو
21- إبراهيم دياز
7- فينيسيوس جونيور.
📋✅ تشكيلة الفريق لمواجهة لايبزيغ!— ريال مدريد (@realmadridarab) February 13, 2024
🆚 @RBLeipzig#UCLpic.twitter.com/RtlGY2XTyc
المصدر: RT