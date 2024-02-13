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ريال مدريد يهزم لايبزيغ في عقر داره

الرياضة

ريال مدريد يهزم لايبزيغ في عقر داره
Globallookpress /Jan Woitas
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خرج فريق ريال مدريد الإسباني بفوز ثمين من ملعب مضيفه لايبزيغ الألماني (1-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره للاعبه إبراهيم دياز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 48 من زمن اللقاء على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة لايبزيغ.

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واقترب فريق ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" برصيد 14 لقبا، اقترب من الدور ربع النهائي للبطولة بعد هذا الفوز، خاصة وان مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

المصدر: RT 

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